Infortunati Napoli | aggiornamenti su Rrahmani e Anguissa | il comunicato

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) del club azzurro sui due giocatori Il, con unufficiale, ha fornitoriguardo gli infortuni di. LA NOTA – «Dopo il successo sul Bologna, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A.ha fatto terapie.ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...Jesus al posto degliRrahmani e Anguissa, ha inclinato il piano - partita di Spalletti verso il possesso palla. Non a caso, viene da dire, il dato grezzo a fine primo tempo era 54%......ofino al prossimo Mondiale dove certamente saranno tra i protagonisti meno. che oggi recita Atalanta con 24 punti davanti in attesa della partita deloggi di scena al ...PESARO La Carpegna Prosciutto Pesaro prosegue il suo lavoro in palestra, in vista del prossimo match di campionato contro la GeVi Napoli. I confronti tra le due formazioni dopo il nuovo corso ...Quote Serie A 18 ottobre 2022, vediamo gli ultimi risultati, le statistiche e anche il prossimo turno col big match Roma-Napoli.