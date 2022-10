Equivoco in banca | Zapata non supera la «marcatura» della vigilanza

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’incomprensione. L’attaccante dell’Atalanta non è stato riconosciuto dallache l’ha bloccato all’entrata.poi risolto e il colombiano ha partecipato regolarmente all’appuntamento.

Ma alla fine l'è stato rapidamente risolto: scuse di routine a Duván, cliente della, che ha potuto partecipare all'appuntamento. E magari con la promessa che la prossima volta la "...Complici gli abiti sportivi indossati, la sicurezza non gli ha creduto, generando un piccolo parapiglia e confusione, fino a quando l'è stato risolto. La, pur con tutte le scuse del ...Il trustee Vidal aspetta la conferma del deposito dei 40 milioni sul conto “escrow”, in Lussemburgo. Alle 15 il cda incontra la stampa ...L’incomprensione. L’attaccante dell’Atalanta non è stato riconosciuto dalla vigilanza della banca che l’ha bloccato all’entrata. Equivoco poi risolto e il colombiano ha partecipato regolarmente all’ap ...