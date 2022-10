Dolori cervicali | i quattro trucchi della fisioterapista per non sentirli più E quando andate a fare la spesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Quante volte durante la giornata vi capita di svegliarvi con rigidità, dolore o indolenzimento alla zona cervicale? Oggi parleremopatologiazona cervicale e di come possiamo alleviarne il dolore. Durante questo servizio vedrete solo alcuni esercizi che possono essere svolti per ammortizzarne i sintomi ma è comunque fondamentale affidarsi a un professionista che, attraverso una corretta valutazione, possa consigliare gli esercizi più adatti alla vostra patologia. Le cause più frequenti del dolore cervicale sono: sforzi eccessivi, traumi, postura scorretta, artrosi cervicale, scarso movimento, cause psicosociali. La vita frenetica di tutti i giorni spesso non permette di avere tempo libero per praticare sport, che è una valvola di sfogo per lo stress. Avrete quindi intuito che il dolore alla cervicale è derivato da cause di natura ...