Con l' anticiclone ' Scipione l' Africano' sarà estate fino a novembre

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) AGI - Una lunghissima. Iniziata il 10 maggio e destinata ad allungarsi. A prevederlo sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it, secondo cui è l'l', come avvenuto già nella prima parte di giugno, a riportare "condizioni stabili, soleggiate e con massime di circa 6-7 gradi oltre la media del periodo: a giugno - ricordano - i valori schizzaronoa 41-42 gradi, nei prossimi giorni arriveranno a 34, complice la durata inferiore del giorno. Comunque vivremo una fase eccezionale di caldo senza precedenti:ad oggi il 2022 è l'anno più caldo dal 1800, si va verso il nuovo record da 222 anni". Per Lorenzo Tedici, meteorologo del sito, nei prossimi giorni, e su gran parte del Paese anche nelle ...

