Calcio | Real Madrid | 3 - 0 all' Elche e Benzema ancora a segno

Ordinaria amministrazione nella tana dell'Elche per la banda di Ancelotti. L'ostacolo più grande al Martinez Valero è stato la sala Var, che ha soffocato l'esultanza dei madrileni per ben tre volte ...Con la vittoria di questa sera ilMadrid si porta momentanameante a +6 sul Barcellona che scenderà in campo domani. . 19 ottobre 2022Il difensore del Liverpool ha agito indisturbato e, credendo di non essere visto, ha approfittato della revisione al Var per mettere in atto un ...LIGA - Il VAR non ferma il Real Madrid. Nonostante 3 gol annullati, i Blancos vincono 3-0 contro l'Elche grazie alle reti di Valverde, Benzema e Asensio.