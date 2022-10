Cagliari | crolla l' Università | le immagini dei soccorsi

Il rettore e il sindaco disi sono immediatamente recati in via Trentino dove si è verificato il crollo, ma fortunatamente non si registrano né morti né feriti.l'Aula Magna, il ...l'Aula Magna dell'Università. Sfiorata la strage, ma nessun ferito Un crollo devastante , quello avvenuto ieri sera all'Università di, quando attorno alle 22 la palazzina ...Crolla l'Aula Magna dell'Università di Cagliari: la magistratura apre un fascicolo a carico di ignoti Solo poche ore prima quell'area era affollata di ...Non c’era più nessuno all’interno della palazzina dell’Università di Cagliari crollata ieri notte. Il rettore e il sindaco di Cagliari sono accorsi in via Trentino dove verso le 22 è crollato un ...