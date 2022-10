Bremer è solo l' ultimo | Juve | per guai muscolari già fermi in otto | perse più di 20 partite

Tuttosport

I giocatori della Juve continuano a cadere come foglie. La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che fermerà Gleisonper tre settimane aggiorna il tassametro degli infortuni stagionali bianconeri. E se su quelli di natura traumatica spesso c'è poco da aggiungere, si prestano invece a molte più discussioni - ......derby della Mole contro il Torino (entrando poi al 51' per l'infortunio di Gleison), e dei ... In questa stagione e concentrandocisul campionato il centrale difensivo ha giocato per ... Bremer, la Juventus, il Brasile: dietro i successi c'è Deborah Leonardo Bonucci al centro di indiscrezioni, tra dissapori presunti con Allegri e cessione a gennaio. Ma ecco come stanno le cose, con gli ultimi risvolti ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 18-10-2022 Carlo Nesti: “Quest’anno.