Allarme Coldiretti | “Caldo | non cadono foglie e pungono le zanzare Semine a rischio per la siccità”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nonledalle piante che per ilnon sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione, ma in giro ci sono ancora mosche eparticolarmente aggressive, a testimoniare un autunno bollente che ha fatto scattare di nuovo l’. È quanto emerge dall’analisi delladiffusa in occasione del grananomalo su tutta la Penisola in un 2022 che si classifica peraltro fino ad ora in Italia come il piùdi sempre con una temperatura addirittura superiore di quasi un grado (+0,96 gradi) rispetto alla media storica, ma si registrano anche precipitazioni ridotte di un terzo pur se più violente secondo Isac Cnr nei primi 9 mesi dell’anno. Nella Bergamasca – sottolinea ...