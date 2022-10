(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Si tratta sicuramente del coronamento ideale di un’intera carriera, ma, vista la natura del riconoscimento attribuitomi, anche di una fortissima spinta a proseguirla, con nuovi stimoli che si aggiungono a quelli derivanti dalle tante attività in corso a Biogem’’. Con queste parole il professore, attualmente direttore scientifico dell’Istituto irpino, ha voluto commentare il conferimento alla sua persona del, avvenuta nel corso dell’ultimo congresso della Società Italiana di, recentemente svoltosi a Rimini. La scelta è caduta sul professorepere l’ampliamento delle conoscenze generati dai suoi studi sui meccanismi alla base dei processi fisiologici e patologici del ...

... coordinatrice del Corso di Malattie del Rene e Vie Urinarie dell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', i professorie Francesco Trepiccione, ...L'iniziativa, fortemente voluta dal direttore scientifico dell'Istituto irpino,, si gioverà della presenza di illustri relatori europei ed extraeuropei, oltre ad alcuni tra i ... A Giovambattista Capasso il premio Gabriele Monasterio per l'innovazione in nefrologia - Ildenaro.it & ‘’Si tratta sicuramente del coronamento ideale di un’intera carriera, ma, vista la natura del riconoscimento attribuitomi, anche di una fortissima spinta a proseguirla, con nuovi stimoli che si aggi ...Per l’innovazione e l’ampliamento delle conoscenze generati dai suoi studi sui meccanismi alla base dei processi fisiologici e patologici del rene.