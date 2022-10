YouTube | fine dell' esperimento | non serve più l' abbonamento per i video in 4K

Wired Italia

Non sapremo mai se il feedback degli utenti abbia effettivamente spintoa velocizzare la chiusura del test o se invece i tempi impiegati per la prova siano stati esattamente quelli previsti. ...... è un prodotto finanziario, un modo per investire e gestire la finanza calcistica aldi creare ... a Caserta, presenti 300 persone e altre 4mila in collegamento su, senza tuttavia chiarire ... Google accusata da una famiglia della morte della figlia in un attentato YouTube ha annunciato di aver terminato il test sull'accesso a pagamento per la visualizzazione dei contenuti 4K. La sperimentazione aveva generato malcontento tra gli utenti, in quanto andava a rende ...