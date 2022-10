Torno a Chigi | posizione che ho vinto oltre 20 anni fa Nessun rapporto e nessun contatto con Giorgia Meloni

Affaritaliani.it

... perché lo chiamarono - lo facevano spesso quando non sapevano che pesci pigliare - a palazzo... Tra qualche riga cisu queste parole del feroce "Ercoli". Bucciarelli Ducci tenne con ...... andate a vedere chi c'era a Palazzo). Risposta numero due: perch ora è il momento della ... Ealle due domande iniziali. La nonviolenza gandhiana ci insegna che se l'alternativa è tra ... Fassina: "Torno a Chigi, posizione vinta anni fa. Nessun rapporto con Meloni" L'atleta azzura ieri in lacrime, dopo l'ennesima domanda sulla sua nazionalità, aveva annunciato di voler lasciare la Nazionale ...Berlusconi dopo l'elezione di La Russa: "Il governo non parte male". Ma avverte: "Abbiamo voluto dare un segnale che non si devono dare i veti sulle persone" ...