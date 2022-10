TikTok alza l’asticella | i video live consentiti soli a chi ha più di 18 anni

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Da tempo si parla – con annesse contestazioni – di come i social network possano garantire un ecosistema più sicuro e adatto (per contenuti e interazioni) alle nuove generazioni. Spesso e volentieri, infatti, alcuni adolescenti si trovano di fronte a immagini (foto o) che non sono adatte alla loro sensibilità. La stella cometa da inseguire, dunque, è rappresentata dal giusto equilibrio tra il cosa sia giusto e legittimo pubblicare e le fasce d’età a cui i creator possono rivolgersi. E proprio seguendo questo principio,ha annunciato l’introduzione di nuove regole sulla policy per quel che riguarda la trasmissione di. LEGGI ANCHE > Google Maps dimostra come i trend disiano più potenti diLe novità entreranno in vigore il prossimo 23 novembre e ...