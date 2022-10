(Di martedì 18 ottobre 2022) . Ancora da sciogliere alcuni nodi, sulla Giustizia ci sarebbe disaccordo L’accordo della maggioranza alsullene dei vari ministri sarebbe in dirittura d’arrivo. L’abbinamento dei ministri ai varipare sia completo, anche se su alcunimanca ancora la certezza. A riportare la possibile conformazione del nuovoè il Corriere della Sera: – Ecoa: Giancarlo Giorgetti (Lega), ministro uscente dello Sviluppo ecoco – Sviluppo ecoco: Guido Crosetto (FdI), sottosegretario di Stato al ministero della difesa nelBerlusconi IV – Transizione ecologica: Gilberto Pichetto Fratin (FI), viceministro uscente dello sviluppo ecoco – Difesa: Adolfo Urso (FdI), presidente del ...

E' tregua nel centrodestra dopo l'incontro di circa un'ora nella sede di Fratelli d'Italia tra i due leader. Nel totoministri c'è l'ipotesi Antonio Tajani vicepremier e ministro degli Esteri, ...Il Senato resterà vulnerabile Anche perché la maggioranza non sarà sempre presente Nuovo, Meloni: stiamo lavorando a unadi livello. Tajani: deve essere... La presidente di Fratelli d'...(Adnkronos) – Nel governo di Giorgia Meloni, spazio per 4 o 5 ministri di Forza Italia. Per Antonio Tajani e Matteo Salvini, ipotesi ruolo da vicepremier. Dopo l’incontro tra la leader di Fratelli d’I ...Squadra di Governo, ecco i primi nomi ai ministeri. Ancora da sciogliere alcuni nodi, sulla Giustizia ci sarebbe disaccordo ...