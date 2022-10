Sorrento | si allontana dal gruppo e viene trovato morto in un dirupo

(Di martedì 18 ottobre 2022) È stato riin unun turista svizzero di 78 anni, di nome Anton Haas, in vacanza a. La tragedia è avvenuta ieri, 17 ottobre, nel pomeriggio., uomo precipita in undopo ricerche Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in compagnia di altri escursionisti e di una guida L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La Repubblica

La politica nonil sindaco dall'avvocatura, mentre lei approda professionalmente all'... una cena per due in un posto speciale, ma anche weekend a Capri o agrazie al sostegno dei ...Alla Napoli dai mille colori, alladel blu profondo del mare, al Sannio immerso nel verde, ... rigore: quello di chi "non ama la manipolazione, evita ogni tipo di compiacimento che... Sorrento, precipita in un dirupo: muore turista