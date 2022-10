Senato | Ronzulli capogruppo per FI Berlusconi | “La conosco da 30 anni”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 ottobre 2022) Licia, 47, è stata eletta presidente deiri di Forza Italia, per acclamazione. Martedì 18 ottobre si sono concretizzate le scelte di tutti i gruppi parlamentari, sia alche alla Camera. “la senatrice da trent’. È brava in tutto quello che ha fatto e sarà brava anche in questo ruolo“, ha detto Silviointervenendo alla riunione di Forza Italia. Un lungo applauso ha accompagnato l’elezione di Licia. Un applauso in parte anche liberatorio dopo le tensioni della scorsa settimana quandoè diventata un vero e proprio caso politico, malgrado le sue smentite, per la volontà didi imporla a Giorgia Meloni. Ma la premier in ...