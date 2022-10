Scusate | ma la Boldrini | Sgarbi scatenato | asfalta con una frase la maestrina

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Vittorioè un fiume in piena. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, il critico d'arte interviene sulle polemiche di questi giorni dopo l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato e di Lorenzo Fontana a presidente della Camera.non lascia correre e il veleno che in queste ore è arrivato da sinistra sulla seconda e la terza carica dello Stato, ha innescato la reazione del critico d'arte. Da Porro non le manda a dire e afferma: "La Russa l'ho sempre trovato molto lontano dall'ambiente fascista. Cosa possiamo dire allora della, di Ingrao e di Fico?". Parole forti quelle diche alzano il velo su "fascismo rosso" della sinistra che non tollerà gli avversari politici. Se i presidenti di Camera e Senato non sono dei kompagni, allora sono sicuramente dei ...