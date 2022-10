Scontro Pd-Terzo Polo sulle vicepresidenze Calenda | “Letta ha scelto di stare con Conte”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nessun terremoto per ora negli equilibri dem. Per i gruppi parlamentari serve una “scelta in continuità”, ha detto Enricoprima delle elezione dei capigruppo di Camera e Senato. Proponendo agli eletti di confermare Debora Serracchiani alla Camera e Simona Malpezzi al Senato. “Perché – ha aggiunto il segretario traghettatore verso il congresso – dobbiamo dare al prossimo gruppo dirigente una condizione di libertà di decidere gli assetti successivi”. E cos è stato. La proposta è stata accolta con un applauso dell’assemblea.conferma Serracchiani e Malpezzi capigruppo “Il primo passo della vita di questo gruppo deve essere non quello di ragionare sugli equilibri interni ma di fare sì che il nostro lavoro di opposizione sia da subito ben costruito e organizzato”, ha detto ancora all’assemblea dei senatori del Pd. Ai quali ha anche annunciato ...

Italia Oggi

