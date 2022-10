Roma | Rui Patricio supera Alisson Ecco i numeri

I padroni di casa provano a reagire ma non creano pericoli dalle parti diPatricio, mentre i ... LA PARTITA - Lasblocca la partita dopo 9 minuti: il Var richiama l'arbitro Di Bello al monitor ...Lavince 1 - 0 contro la Sampdoria grazie al rigore di Lorenzo Pellegrini . I giallorossi salgono ... Bene la difesa: Smalling sontuoso ePatricio ritrova un clean sheet. Prova di sostanza per ...Un penalty del centrocampista decide il match Genova, 17 ott. – La Roma conquista la terza vittoria di fila imponendosi al ‘Ferraris’ per 1-0 contro la Sampdoria e sale al 4° posto dopo il match valid ...Il viaggio in Liguria per il risultato perfetto (e per il quarto posto in solitudine): così vuole vincere Mourinho. Con un gol di scarto e preferibilmente senza prenderne. La Roma, insomma, a sua imma ...