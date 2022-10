Agenzia ANSA

I Mondiali in Qatar del mese prossimo e ilperdono un sicuro protagonista, Diogo Jota. L'attaccante lusitano, in forza al Liverpool, ... Juergen, a dare l'annuncio alla vigilia del ...... sarà costretto a saltare il Mondiale in Qatar: svelato il motivo Diogo Jota sarà costretto a saltare il Mondiale con il. L'annuncio è arrivato da Jurgenin conferenza stampa. LE ... Portogallo: Klopp 'Diogo Jota ko, salterà i Mondiali in Qatar' Il giocatore del Liverpool, Diogo Jota salterà la sfida contro il Napoli e alla partecipazione ai Mondiali in Qatar. Durante la sfida tra Liverpool e Manchester City, nei minuti di recupero Diogo Jota ...(ANSA) - ROMA, 18 OTT - I Mondiali in Qatar del mese prossimo e il Portogallo perdono un sicuro protagonista ... sul Manchester City ed è lo stesso tecnico degli inglesi, Juergen Klopp, a dare ...