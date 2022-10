Pescatori di frodo nelle acque del golfo di Gaeta | maxi sequestro di reti e nasse

(Di martedì 18 ottobre 2022)– Nella lotta alla pesca marittima praticata con attrezzi illegali, la Guardia Costiera diha incrementato negli ultimi giorni le verifiche sulle condotte scorrette deinon professionali, che, in sfregio alla normativa, utilizzanoda imbrocco e altri strumenti da posta non autorizzati. Nello specifico, nella scorsa settimana,antistanti la località Gianola, a Formia, ad una distanza di circa un miglio dalla costa, il personale militare della motovedetta CP 724 ha individuato, recuperato e sequestrato numeroseper polpi (per la precisione 37), strumenti artigianali costituiti da tubi in pvc del tutto sforniti di autorizzazione e privi, inoltre, di qualsiasi segnalamento marittimo, quindi anche ...

Il Faro online

