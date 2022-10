Mitrovic | ' Vlahovic al City segnerebbe di più | ma alla Juve è felice'

Il gemello di Dusannella Serbia si chiama Alexandar. Il bomber del Fulham, 7 gol in Premier League (meglio di lui finora hanno fatto solo Toney, Kane e Haaland) dopo le 43 reti realizzate nella scorsa ......e poi Dusan, che al netto delle critiche ultimamente ricevute ha messo insieme ottimi numeri tra Fiorentina e Juventus, e soprattutto con la nazionale serba che insieme ad Aleksandr...Aleksandar Mitrovic è uno dei più grandi bomber serbi della storia, in grado di realizzare 50 gol in 76 presenze con la maglia della sua Nazionale. In forza al ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Fulham Mitrovic ha parlato della Juve e del suo rapporto con Vlahovic ...