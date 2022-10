La Sampdoria sul caso Ferrero | “la sua presenza allo stadio non era programmata”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il primo posticipo della decima giornata del campionato di Serie A trae Roma si è conclusa con il blitz della squadra di Mourinho, il gol del successo è stato realizzato dopo pochi minuto con il calcio di rigore trasformato da Pellegrini. Durante il match si sono registrati momenti di tensione, in particolar modo i tifosi si sono infuriati per ladell’ex presidente Massimo. I tifosi hanno contestato duramente e l’ex patron è stato costretto a lasciare lo. Laha deciso di mettere le cose in chiaro, attraverso un comunicato ufficiale: “in seguito ai fatti di ieri il Consiglio di Amministrazione informa che ladel signor Massimo ...

L'istinto del presidente Marco Lanna,momento, non appena in tribuna d'onore s'è palesata a sorpresa la figura di Massimo Ferrero, ieri sera a metà del primo tempo di- Roma, sarebbe stato quello di mollare tutto e andarsene....per la partita con ladi ieri, al termine del match, in attesa di uscire dallo stadio, dal settore ospiti è partito un coro percepito in maniera netta dagli 007 federali posizionati...Di seguito il comunicato ufficiale diffuso in giornata da parte della Sampdoria: "In seguito ai fatti di ieri il Consiglio di Amministrazione informa che la presenza allo stadio del signor Massimo Fer ...I giallorossi di José Mourinho si portano così in zona Champions con 22 punti in classifica. Ancora lontana la prima vittoria invece per i blucerchiati genovesi, che restano fermi all’ultimo posto a q ...