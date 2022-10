La Mazda3 è un antidoto contro la noia

Leggi su gqitalia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Laè una di quelle auto che non stancano mai sia a livello di design sia per quanto riguarda la guida. È una specie dila, anche quando si guida nel traffico quotidiano, e questo dipende dall'approccio alla progettazione che distingue il brand giapponese da tutti gli altri. Minimalismo, proporzioni e cura dei dettagli sono i tre capisaldi stilistici su cui si basa lo stile dellae a questo si aggiunge l'attenzione per il rapporto uomo-macchina che per Mazda è una specie di mantra. Si capisce dall'ergonomia della posizione di guida, dall'orientamento della strumentazione e del cruscotto, entrambi inclinati verso il guidatore. Una filosofia che si completa con la qualità, sia materiali plastici che dei rivestimenti, e con il design orizzontale fatto da pochi tratti che ...