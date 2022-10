Il gol di Francesco Renzi col Prato | ecco il video

Nel Torino, in coppia con Pulici, diventaste i Gemelli del: 200 reti in 8 campionati (102 Paolo, 98), lo scudetto nel 1976. "Eh sì, ma senza gli assist straordinari di Claudio Sala non ...Autore deldel pareggio e sicuramente il migliore dei viola Christian Kouame ha parlato a DAZN ... Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen (68' Bistrovic); Strefezza, Ceesay, Banda (73' Di). ...Al Via del Mare passano in vantaggio i padroni di casa alla fine del primo tempo, i Viola agguantano il pari all’inizio della ripresa. Con questo risultato i salentini salgono a quota 8 punti, mentre ...Lecce - Fiorentina 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della decima giornata di Serie A 2022/23.