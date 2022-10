Giulia Schiff | «La guerra è orrore | mi ha cambiato In Italia non capite | colpa della propaganda russa»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 18 ottobre 2022), 23 anni, ex pilota dell’Aeronautica Militare, è tornata indopo essere stata in Ucraina a combattere. E le sue parole, da giovane che ha visto in faccia la, sono terribili:ha parlato in un’intervista al quotidiano Il Gazzettino, in cui raccontasua decisione di combattere come volontaria nelle Forze SpecialiLegione Internazionale. «Non sono la stessa persona di sette mesi fa: quello che ho visto con i miei occhi sul campo di battaglia è difficile da raccontare. In Ucraina in questo momento, si sta combattendo la TerzaMondiale», ha detto la ragazza. «Innon avete capito cosa succede» Ieri pomeriggio era a Roma, ospite alla manifestazione per la pace in piazza Madonna di ...