Giro d’Italia 2023 | le tappe chiave

Leggi su blogciclismo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nella giornata di lunedì 17 ottobre è stato svelato l’intero percorso del. La 106a edizione si terrà dal 6 al 28 maggio prossimi, con la grande partenza posta in Abruzzo in quel di Fossacesia Marina e l’arrivo invece che torna a Roma: la Capitale mancava dal 2018. In mezzo tante località conosciute anche a livello turistico quali ad esempio il Gran Sasso, Viareggio, Crans Montana in Svizzera, Bergamo e le Tre Cime di Lavaredo. Come da tradizione sarà presente tanta montagna lungo le tre settimane di questa Corsa Rosa: il percorso infatti promette molto bene, dovranno essere bravi i corridori a saper accendere la miccia al posto giusto e nel momento giusto per poter riuscire a conquistare l’ambitissima Maglia Rosa. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo su pista: il medagliere conclusivo Le...