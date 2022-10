Eclissi solare visibile in tutta Italia il 25 ottobre 2022 | ecco dove vederla e a che ora

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nel mese di, sarà possibile assistere a un’parziale. Infatti, il 25sarànei cielini questo spettacolare e affascinante spettacolo astronomico. Per tutti gli appassionati di astronomia, e non solo, durante la prossima settimana (25) ci sarà uno degli appuntamenti astronomici più importanti dell’anno. L’che si terrà il 25, è imperdibile perché piuttosto rara. Si tratta dell’oscuramento parziale o totale del sole grazie al passaggio della luna. Su questo caso specifico, il 25avverrà un’parziale, ovvero il sole che sarà coperto soltanto per il 27% della sua superficie. Uno ...

Il 25 ottobre sarà visibile nei cieli italiani un'eclissi. Per tutti gli appassionati di astronomia e non solo la prossima settimana (25 ottobre 2022) ci sarà uno degli appuntamenti astronomici più importanti dell'anno. Il fenomeno dell'eclissi si verifica quando la Luna si trova allineata tra la Terra e il Sole e proietta dunque la sua ombra sulla Terra oscurando il Sole. L'eclissi può essere parziale o totale. In arrivo la prima eclissi di sole del 2022. Segnatevi questa data: Martedì 25 Ottobre.