Dramma caro vita | sperona la polizia in autostrada | ora rischia grosso | “Ci state uccidendo | basta!”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’inflazione senza freni, l’aumento delle bollette con previsioni nefaste per i mesi invernali e la povertà sempre più crescente stanno mettendo in ginocchio molte famiglie italiane, che non sanno più come fare per fronteggiare le enormi spese. Come prevedibile, qualcuno ha deciso di cominciare a protestare contro ilfacendosi sentire anche in maniera piuttosto bizzarra. Come riportato dal quotidiano Leggo, una donna bulgara di 26 anni ha scelto di bloccare il traffico sull’A28 Portogruaro-Conegliano. La donna, che si trovava sul percorso a bordo della sua Ford Fiesta, ha infattito due macchine della, pubblicando anche il tutto su Instagram. La donna, che si chiama Pamela I., ha urlato anche una frase all’indirizzo delle forze dell’ordine: “Non ...