Liberoquotidiano.it

ha poi ripreso gli ammonimenti di Vladimir Putin sul fatto che la Russia non stava ... Un'eventualità, che, seppur già programmata, rappresenta un'ulterioreal Cremlino in un clima già fin ...ha spiegato che la Russia rappresenta una minaccia in Europa orientale ma la portata dellaposta dalla Cina è ben diversa. Parole in linea con la National Security Strategy diffusa dall'... Borrell sfida Putin: "L'Ue addestrerà 15mila soldati ucraini" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le parole di Borrell colpiscono non tanto per quello che dice, perché ribadisce l'ovvio, ma per la rozza visione che con chiarezza viene spiattellata.