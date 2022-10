Von der Leyen non è «ufficialmente indagata dalla procura europea» per le trattative private con Pfizer

Leggi su facta.news

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il 17 ottobre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un video pubblicato su TikTok il giorno precedente che mostra lo screenshot di un articolo pubblicato su IlCorriere.it (sito da non confondere con quello del Corriere della sera, cioè corriere.it) e intitolato “Ursula von derper leconnell’acquisto dei vaccini per l’intera Europa”. Il riferimento è alla notizia pubblicata il 28 aprile 2021 dal New York Times, secondo cui la presidente della CommissioneUrsula von dere l’amministratore delegato di, Albert Bourla, si sarebbero scambiati ...