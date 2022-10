Simposio al Corso – Sermoneta

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 ottobre 2022)alGiuseppe Garibaldi, 33 – 04100– Latina Tel. 339/2846905 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 2/9€, primi 12/18€, secondi 15/18€, dolci 5€ Chiusura: Lunedì OFFERTA A, splendido borgo medievale in provincia di Latina, si arriva non solo per il Castello Caetani e la bellezza dei vicoli del suo centro storico, ma anche per il Trombolotto, un limone selvatico autoctono caratterizzato da profumi che richiamano il cedro e il bergamotto. Da questo fantastico agrume Fabio Stivali ha creato un’emulsione che porta il nome del limone, composta da trombolotto, olio extravergine di oliva, aglio, prezzemolo, peperoncino, melanzane, funghi porcini, scalogno, pomodoro, sale, origano selvatico, nepetella e dragoncello. ...