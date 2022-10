NerdPool

È andata in onda ieri sera la terza puntata di Mina Settembre 2 . Il giro di boa della fortunatatv di Rai1 è stato segnato da colpi di scena inaspettati come l'tra Claudio e la protagonista. Una separazione sofferta, ma segnata dalla voglia di ricominciare. Al centro dell'attenzione ...Unin punta di piedi, dovuto alla contestazione strisciante verso la famiglia marchigiana che ... Sono gli anni dei successi ine degli acquisti azzeccati: da Gilardino a Toni ma anche ... House of the Dragon: Paddy Considine dice addio alla serie con un toccante post Serie A, addio a uno dei protagonisti degli ultimi anni: tifosi in lacrime. Una brutta notizia per tutti gli appassionati del nostro calcio ..."Le persone lontane sono vicine", spoiler di Serena Rossi sulla serie tv di Rai1 È andata in onda ieri sera la terza puntata di Mina Settembre 2. Il giro ...