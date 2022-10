Pensioni | aumenti da ottobre a dicembre | inclusa la tredicesima | del 2% Tabella importi e circolare INPS

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Glidelledi, novembre,2022,la, aumentano. Il decreto Aiuti bis previsto, in attesa dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delleper il 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamentostico lordo complessivo in pagamento per questi tre mesi il riconoscimento in via transitoria di un incremento del 2%. L'articolo .

Un problema, quello degliinsostenibili dei costi del teleriscaldamento per i cittadini, ...di riguardo per i redditi medio bassi e bassi e per gli anziani che possono contare su...La rivalutazione delleè definita ufficialmente come perequazione . Si tratta di uno ... rischierebbero di pagare un dazio troppo alto all'inflazione e aglidei prezzi . Nel caso in ...Per molti pensionati il cedolino di pensione di dicembre sarà più ricco grazie alla quattordicesima erogata dall’INPS ...TREVISO - Vivono con 700 euro al mese. E davanti alle maxi-bollette dell’ultimo periodo non ce la fanno più. Si sta profilando un vero e proprio dramma per i pensionati trevigiani con ...