Nasce Innovation Hub a Fiumicino | acceleratore impresa in cuore aeroporto

Unico nel panorama europeo, l'Hub, presentato oggi al Terminal 1 dell'hub della capitale, è un vero e proprio acceleratore di impresa dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative. L'Hub di ADR rappresenta l'approccio nuovo e aperto con cui il nostro Gruppo intende contribuire a dare un senso di direzione alle sue partecipate, investendo fortemente in innovazione. A Fiumicino nasce l'Innovation Hub dell'aeroporto Leonardo da Vinci, iniziativa avviata da AdR nell'ambito della strategia di "open innovation" dei servizi e della gestione aeroportuale. C'è il robot che consegna food&beverage ai passeggeri ovunque si trovino nell'aeroporto, quello alimentato a energia solare che pulisce i terminal muovendosi in autonomia e, una volta a riposo, si ricarica.