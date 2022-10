Mario Cipollini condannato a 3 anni | lesioni all' ex moglie

LUCCA - Tre anni di reclusione per l'ex campione di ciclismo, accusato di maltrattamenti, lesioni e minacce all'ex moglie Sabrina Landucci, sorella di Marco Landucci, attuale vice di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, e all'...L'ex campione del mondo di ciclismoè stato condannato oggi pomeriggio in primo grado dal Tribunale di Lucca a 3 anni di reclusione per le lesioni e le minacce alla ex moglie Sabrina Landucci e per le minacce nei ...Arrivano brutte notizie per Mario Cipollini, ex campione del mondo di ciclismo. Secondo le ultime informazioni è stato condannato è stato condannato in Tribunale a Lucca a tre anni di reclusione. La p ...La sentenza del Tribunale di Lucca è una stangata per l'ex campione del mondo di ciclismo, Mario Cipollini. Il caso era scoppiato nel 2017 quando la donna denunciò ufficialmente la propria vicenda e ...