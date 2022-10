“I russi si sentono selvaggina dinanzi a uno stato predatore invincibile” | dice Dmitry Glukhovski

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 ottobre 2022)Glukhovksi, 43 anni, è un celebre scrittore di fantascienza. Il suo primo romanzo, “Métro 2033”, che descrive un mondo apocalittico in cui gli ultimi uomini sopravvivono in profondi sotterranei, ha riscosso un immenso successo popolare ina. Ma anche all’estero, dove ètradotto in una ventina di lingue. Residente in Europa dal mese di gennaio, Glukhovksi rischia fino a dieci anni di prigione ina per aver “screditato le forze armate” postando sul suo account Instagram queste parole: “No alla guerra in Ucraina. Ammettete che si tratta di una vera e propria guerra contro tutto il popolo ucraino e fermatela!”. Le Monde – Come ha reagito, lo scorso 24 febbraio, all’invasione russa dell’Ucraina?– È come se un sipario nero fosse sceso davanti ai ...