Fisco | entrate tributarie e contributive primi 8 mesi +12 | 4%

(Di lunedì 17 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lenel periodo gennaio-agosto 2022 mostrano nel complesso una crescita di 57.721 milioni (+12,4%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Leevidenziano un aumento di 45.606 milioni (+14,7%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+3.049 milioni, +61,4%) e per ledegli enti territoriali (+5.983 milioni, +18,8%). Lerelative alle imposte dirette risultano pari a 189.616 milioni (+22.379 milioni pari a +13,4%); quelle relative alle imposte indirette ammontano a 154.088 milioni (+18.313 milioni, pari a +13,5%). Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 136.141 ...

A questo scopo però bisogna inviare all'Agenzia delleuna dichiarazione sostitutiva canone RAI di non detenzione (compilando il quadro A).Oltre alle opzioni alternative di fruizione delle agevolazioni (cessione del credito e sconto in fattura, nella guida delle, però, trovano posto anche i bonus fiscali temporanei previsti dal ...ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-agosto 2022 mostrano nel complesso una crescita di 57.721 milioni (+12,4%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente ...Ci sono alcuni pensionati a cui riservata la possibilità di pagare il canone RAI a rate sulla pensione. Vediamo come fare ...