DIRETTA Sampdoria-Roma | segui la partita LIVE

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Alle 18.30 spazio al primo match di questo lunedì di Serie A. Scende in campo lache affronta laa Marassi. Dopo il pareggio contro il Bologna, laha assolutamente bisogno di punti per cercare di risalire la china il prima possibile. La squadra blucerchiata vive un momento di profonda crisi, anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sul sito del Messaggero latestuale. 5 ore fa- Roma, le probabili formazioni Le probabili formazioni di- Roma(4 - 2 - 3 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, ...Dove vedere- Roma: streaming etv- Roma è in programma alle 18:30 allo Stadio Ferraris di Genova e sarà visibile insu Dazn.Occasione ghiotta per la Roma di Mourinho, impegnata alle 18:30 allo stadio Marassi di Genova contro la Sampdoria di Stankovic. I giallorossi con un successo si prenderebbero il quarto posto ...Al Ferraris la Sampdoria ospita la Roma. Stankovic sceglie il 4-4-2, in avanti spazio a Gabbiadini e Caputo. In regia titolare l'ex Villar. Mourinho punta sulla coppia d'attacco Belotti-Abraham, con P ...