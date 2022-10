Cipollini condannato a 3 anni per lesioni e minacce all' ex moglie

Tre anni per lesioni e minacce, la sentenza a carico dell'ex ciclista L'ex campione del mondo di ciclismo Marioè statooggi pomeriggio in primo grado dal Tribunale di Lucca a 3 anni di reclusione per le lesioni e le minacce alla ex moglie Sabrina Landucci e per le minacce nei confronti del ...L'ex campione di ciclismo Mario, in passato vincitore, tra i tanti trofei, anche di un campionato del mondo, è statoquesto pomeriggio in Tribunale a Lucca, dal giudice Felicia Barbieri, a tre anni di reclusione.L'ex campione di ciclismo è accusato di maltrattamenti, stalking, lesioni e minacce all'ex moglie, Sabrina Landucci e al nuovo compagno della donna, l'ex calciatore Silvio Giusti (Video Teresa Scarcel ...L'ex campione di ciclismo sconterà la reclusione per maltrattamenti a Sabrina Landucci, sorella di Marco Landucci, attuale vice di Massimiliano Allegri ...