“Chiudete il programma” GF Vip 7 | l’edizione delle polemiche | scoppia il caso sui gay

(Di lunedì 17 ottobre 2022) GF Vip 7,ilintorno alle parole di Edoardo Donnamaria sui gay rivolte all’indirizzo di Alberto De Pisis. Parole che hanno immediatamente sollevato la rabbia social dei fan che hanno manifestato tutto il loro dissenso. “Vorrei solo dire una cosa.sto. Vengono dette cose talmente squallide e volgari che sono da film hard. Ma che esempio è? Schifo totale e vomito”. E ancora: “A me Alberto mi fa tanta tenerezza, si è preso una bella sbandata per Edo e non riesce né a stargli vicino, né lontano. Credo che la cattività in cui sono costretti, il contesto e i sentimenti tanto amplificati rendano tutto difficile”. “Alberto è ben cosciente che Edo gli vuole bene, come amico, ma non riesce a non vederlo con gli occhi di un sentimento e di un’attrazione sia fisica, ma credo soprattutto mentale ...