Brighton | De Zerbi | “Meritavamo più punti nelle ultime gare | ci è mancata fortuna”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il tecnico del, Roberto De, ha parlato in vista del match contro il Nottingham Forest, valido per la dodicesima giornata di Premier League 2022/2023: “Siamo concentrati sulla partita. Vogliamo ripartire dalle cose fatte beneuscite e conquistare i tre“. Dall’arrivo in panchina dell’allenatore italiano, i Seagulls non hanno mai vinto ma Deappare ottimista: “A mio avviso avremmo meritato più, siamo stati sti. Partita contro il Forest più semplice? No, la difficoltà è la stessa delle altre. Per vincere bisogna sempre giocare bene e fare gol“. SportFace.