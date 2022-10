Bonus 550 euro lavoratori part time | ecco a chi spetta e come presentare domanda all' Inps

euro: cos'è e come funziona il contratto part time verticale Ilper lavoratori con contratto part time verticale è un contributo una tantum pari aeuro erogato dall'Inps. Nel part ...euro lavoratori part time: ecco a chi spetta e come fare domanda all'Inps. Pubblicata la circolare INPS 115/2022 per il riconoscimento dell' indennità una tantum a favore dei lavoratori ...Ecco come funziona il bonus da 550 euro per i lavoratori con contratto part time verticale, a chi spetta e come fare domanda ...Per il bonus 150 euro la domanda va fatta entro il 30 novembre 2022 all’INPS o agli enti gestori di appartenenza. Tuttavia, non ci sono tempi ...