Bayern Monaco | non c'è solo Lautaro per l'attacco

Joshua Kimmich (Sulle sue tracce ci sarebbero anchee Juventus. Darmian sempre più jolly L'Inter del futuro potrebbe confermare anche alcuni calciatori della rosa attuale che sono in grado di ...L'attaccante serbo ha ottenuto un buonissimo risultato riuscendo a precedere nella graduatoria il portoghese, vincitore del premio per cinque volte ...17.39 - Kane 21°, in tre al 22° posto - Prosegue la lista dei migliori 30 calciatori del mondo. Al 22° posto troviamo tre talenti di Premier.