ATP Napoli 2022 | tutto pronto per l’inizio | testato il nuovo centrale

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dafiltrano buone notizie, ilcampodovrebbe aver superato il test. Negli istanti successivi all’allenamento di Nicolas Jarry, che ha provato sotto gli occhi del supervisor il campo arrivato da Firenze, è subito uscito l’ordine di gioco di martedì 18 ottobre. Il main draw della TennisCup by Banca di Credito Popolare inizierà dunque con un folto programma da sei match, che culminerà con gli impegni serali di Flavio Cobolli e Luca Nardi, impegnati rispettivamente contro Miomir Kecmanovic e Corentin Moutet. L’installazione delcampo dovrebbe essersi dunque conclusa con successo, al momento non sono state segnalate criticità, e fa ben sperare per l’installazione della seconda fornitura giunta da Firenze. Nell’attesa il torneo di doppio si disputerà sui campi del Tennis ...