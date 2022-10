WTA Guadalajara 2022 | Elisabetta Cocciaretto si qualifica con merito per il tabellone principale

(Di domenica 16 ottobre 2022) A, quando il torneo era un 250,colse una gran bella semifinale. Ed evidentemente la marchigiana continua a trovarsi bene in questa città messicana, perché anche ora che l’evento è diventato un 1000 si toglie una soddisfazione di rilievo: si, infatti, per il. Battuta la padrona di casa Renata Zarazua con un doppio 6-4. Il primo set è davvero lottato, edeve subito annullare una palla break. Più che nelle fasi iniziali, però, le cose si complicano verso la conclusione, perché molti game vanno ai vantaggi ed è soprattutto l’italiana a rischiare (nel complesso, Zarazua ha palla per toglierle la battuta sei volte). Ride bene chi ride ultima, ed in questo caso è l’azzurra, che al quarto set point ...

Rendez - vous con il '1000' messicano diper il circuito. Badosa, Sabalenka, Pegula e Sakkari le prime grandi favorite. In gara anche Martina Trevisan Al via lunedì ilOpen Akron , torneo messicano della categoria ...Marina Trevisan è l'unica azzurra al via nel tabellone principale del "Open Akron" ,1000 dotato di un montepremi di 2.527.250 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede lo scorso anno delle ...La tenista estadounidense Lauren Davis, número 85 de la WTA, cumplió las previsiones al ganar en una hora y veinte minutos por 6-4 y 6-1 a Nao Hibino, tenista japonesa, número 141 de la WTA, en la ron ...La colombiana Camila Osorio reconoció este sábado que le costó adaptarse a la altitud de Guadalajara sobre el mar, 1.566 metros, pero ya lo hizo y confía en cumplir una buena actuación en el Máster 1.