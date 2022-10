Spazio Napoli

...sono scesi in campo a Sulmona per la partita valida per il campionato regionale di. Una ...!". "Una decisione - scrive la società sul profilo Facebook di L'Aquila 1927 dopo la mancata ...... nella gara del campionato regionale di, indossando la maglietta con la scritta 'I morti ...!'. 'Una decisione', scrive la società rossoblù sul profilo Facebook di L'Aquila 1927 dopo ... Vergogna in Eccellenza campana: gruppo di tifosi aggredisce la squadra ospite negli spogliatoi Al big match della settima giornata del campionato regionale di Eccellenza i tifosi hanno esposto uno striscione: "11.10.2022 Condotta incauta quella di trattenersi a dormire. Vergogna!" ...La scritta sulla maglietta prima della partita. Violato l’esplicito divieto dalla Federazione Nazionale Dilettanti, che non voleva manifestazioni ...