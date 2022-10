Tunisia | scontri notturni a Tunisi tra manifestanti e polizia

Agenzia ANSA

Disordini e tensioni in: di notte parecchi manifestanti si scontrano con la polizia e le forze di sicurezza a Cite' El Intilaka, alla periferia di Tunisi, dopo la morte di un giovane per le ferite riportate durante ...Egitto, da Mubarak ad al Sisi Pochi giorni dopo la caduta di Ben Ali in, anche l'Egitto ... Proteste che si allargano in diverse città egiziane, dove non mancano disordini e, con ... Ancora scontri tra polizia e manifestanti in Tunisia Disordini e tensioni in Tunisia: di notte parecchi manifestanti si scontrano con la polizia e le forze di sicurezza a Cite' El Intilaka, ...Dalla Tunisia alla Siria, passando per la Libia, lo Yemen, l’Egitto e le monarchie del golfo. Dopo più di undici anni da quel 2011 si possono ripercorrere le tappe dei moti rivoluzionari che hanno cam ...