Star Wars Andor | il destino finale di Luthen Rael secondo un fan

(Di domenica 16 ottobre 2022). Stellan Skarsgard ha accettato di far parte del cast della serie tvdi Disney+. Il suo lavoro è, fino ad adesso, brillante, grazie a una interpretazione superlativa del personaggio. I fan stanno impazzendo per. Lo considerano già “memorabile”, anche grazie alla prova attoriale superba di Stellan. C’è chi, come l’account

GQ Italia

Da Hollywood si alza infine la voce di Mark Hamill, conosciuto sul grande schermo come l'eroe diLuke Skywalker: l'attore è diventato testimonial del progetto United24, attivo in una ...'Luke Skywalker' dalla parte dell'Ucraina. L'attore Mark Hamill, che interpretava l'eroe della saga di, è diventato testimonial di una raccolta fondi per donare droni alle forze di Kiev. "Zelensky ha fatto riferimento al film in questi mesi e non è difficile capire il perché", ha detto la ... Star Wars, come guardare film e serie tv in ordine cronologico 'Luke Skywalker' dalla parte dell'Ucraina. L'attore Mark Hamill, che interpretava l'eroe della saga di Star Wars, è diventato testimonial di una raccolta fondi per donare droni alle forze di Kiev. (AN ...Di recente nel canone di Star Wars è stata introdotta una nuova interessante fazione Sith: vediamo tutte le sue caratteristiche!