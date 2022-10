Presidenti delle Camere | i motivi di scelte identitarie La lettura di Cazzola

Leggi su formiche

(Di domenica 16 ottobre 2022) Sono bastate poche sedute della XIX Legislatura per mettere in evidenza che la maggioranza, pur avendo ricevuto dalle urne un rilevante consenso, non avrà davanti a sé un cammino senza problemi, anche gravi. Ciò vale, in primo luogo, per la complessità della situazione internazionale ediverse emergenze che ne sono il corollario. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbero venire all’ordine del giorno decisioni che richiedono risposte a cui le forze della maggioranza non sono preparate (ed è dubbio che ne siano disposte). È il destino dei partiti sovrano-populisti (lo abbiamo già visto nel caso del M5S) nel momento in cui vengono chiamati a governare da un elettorato sprovveduto e masochista: si trovano a dover scegliere tra lo sfasciare il Paese se intendono mantenere le promesse fatte all’elettorato o a smentire se stessi e accantonare le loro avventate ...