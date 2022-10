Poco olio e 2 uova | La mia torta pinguino la faccio così | In 15 minuti ed è buonissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 16 ottobre 2022) Preparare unaal cioccolato è sempre una scelta ottima che ti farà fare un figurone. Unaal cioccolato mette tutti d’accordo e la ricetta che ti propongo oggi non delude affatto le aspettative, anzi! Qui di seguito troverai gli ingredienti e il procedimento utile per preparare laal cioccolato 15ovvero un dolce facilissimo da realizzare e dal gusto indescrivibile. Buona e cremosa, questasbaraglierà la concorrenza e piacerà ad amici e parenti. Vediamo subito cosa bisogna fare.al cioccolato 15: ingredienti. Per l’impasto dobbiamo utilizzare: 30 gr di cacao 150 gr di farina 1 cucchiaino di lievito in polvere 50 ml divegetale 120 gr di zucchero 2150 ml di latte Sale un ...